Palermo, nuovo basolato in centro storico: via ai cantieri

Gli operai interverranno in via Divisi e in zona Cattedrale

PALERMO – Il centro storico di Palermo si prepara a rifarsi il look, grazie ai lavori di ripristino del basolato in via Divisi e nei pressi della Cattedrale. Il Comune ha infatti diramato due ordinanze dell’ufficio Traffico per limitare la circolazione e consentire alla ditta Zambelli di intervenire per fasi.

Le zone interessate dai cantieri, finanziati nell’ambito dell’accordo quadro comunale, saranno due: via Divisi, nel tratto fra via Roma e piazza Rivoluzione, e la zona della Cattedrale, in particolare piazza Settangeli e via Simone Di Bologna. Nel primo caso i cantieri dureranno 90 giorni lavorativi, nel secondo 200, metà per le semicarreggiate interne e metà per quelle esterne.

Gli addetti posizioneranno i cartelli per il divieto di sosta con rimozione coatta 24 ore su 24 che si aggiungerà al divieto di transito pedonale, se non nei percorsi protetti.