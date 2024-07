Palermo, nuovo furto negli uffici comunali di piazza Giulio Cesare

I ladri sono entrati nei locali dello Stato civile e dei Tributi

PALERMO – Nuovo furto negli uffici del Comune di Palermo in piazza Giulio Cesare a Palermo. I ladri sono entrati allo Stato civile e dei Tributi in piazza Giulio Cesare. Stanno intervenendo gli agenti della scientifica per eseguire i rilievi e i dipendenti sono in strada in attesa che finiscano i sopralluoghi.

La scorsa notte i due uffici hanno subito due raid da parte di alcuni vandali che hanno messo a soqquadro i locali e portato via un bottino ancora da quantificare. “Abbiamo denunciato più volte la mancanza di sicurezza – dice Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione – più volte abbiamo sottolineato come nella zona manchi il controllo del territorio, la serratura del cancello che da accesso agli uffici è rotta da mesi e chiunque si introduce ogni sera per fare i suoi comodi: era questione di tempo”.

Il presidente della prima circoscrizione Giovanni Bronte chiede interventi improcrastinabili. “Adesso basta – ha detto – chiediamo sicurezza e video sorveglianza”. E intanto sul sito del comune viene comunicato che gli uffici dello Stato civile per oggi rimarranno chiusi.