 Palermo, oltre 100 volatili sequestrati in un allevamento amatoriale
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Palermo, oltre 100 uccelli sequestrati in un allevamento amatoriale

Uccelli sequestrati Palermo
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L'intervento dei carabinieri
PALERMO
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1 min di lettura

PALERMO – Oltre cento uccelli sono stati sequestrati dai carabinieri del nucleo centro anticrimine natura di Palermo in un allevamento amatoriale, dove gli animali erano detenuti in condizioni igienico-sanitarie pessime – dicono i militari – e incompatibili con la loro natura.

Tra gli uccelli rinvenuti c’erano svariate coppie di calopsite, parrocchetti dal collare e monaci, canarini, pappagallini ondulati, circa settanta inseparabili e un pappagallo cenerino. Il proprietario è stato denunciato per maltrattamento di animali.

L’uomo è accusato anche di illecita detenzione per il pappagallo cenerino, una specie inserita nella convenzione di Washington poiché minacciata di estinzione.

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