L'intervento dei carabinieri

PALERMO – Oltre cento uccelli sono stati sequestrati dai carabinieri del nucleo centro anticrimine natura di Palermo in un allevamento amatoriale, dove gli animali erano detenuti in condizioni igienico-sanitarie pessime – dicono i militari – e incompatibili con la loro natura.

Tra gli uccelli rinvenuti c’erano svariate coppie di calopsite, parrocchetti dal collare e monaci, canarini, pappagallini ondulati, circa settanta inseparabili e un pappagallo cenerino. Il proprietario è stato denunciato per maltrattamento di animali.

L’uomo è accusato anche di illecita detenzione per il pappagallo cenerino, una specie inserita nella convenzione di Washington poiché minacciata di estinzione.