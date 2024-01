Palermo, operazione ‘Alto Impatto’: controlli dal centro a Mondello

In città e in provincia

PALERMO- Sono proseguiti anche nell’ultimo week end, le operazioni ad “Alto Impatto” di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e personale dell’Asp, volte ad intensificare i servizi di controllo del territorio secondo le direttive stabilite dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, come si legge in una nota.

L’attività ha interessato le aree della movida cittadina con particolare attenzione, come già accaduto nei giorni scorsi, alla zona nevralgica di via Isidoro La Lumia e strade limitrofe. Capillari e serrati controlli hanno interessato anche i quartieri palermitani “Falsomiele”, e “Mondello”, sotto la lente di ingrandimento anche Capaci in provincia.

Nel dettaglio, in via Isidoro La Lumia sono stati denunciati due titolari di un esercizio commerciale poiché invadevano arbitrariamente il suolo pubblico con arredi vari. Sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo oltre a 1.500 Euro.

Nel corso di successivi accessi ispettivi in diversi esercizi commerciali della stessa area sono state riscontrate irregolarità di natura amministrativa.

“In un esercizio commerciale – si legge – è stata accertata: la mancata memorizzazione elettronica e trasmissione telematica con sanzione amministrativa pari a 500,00 Euro, carenze strutturali e HACCP non completo con sanzione amministrativa pari a 2000,00 Euro, mancanza somministrazione Scia con sanzione amministrativa pari a 5000,00 Euro, mancato attestato alimentarista del dipendente con sanzione pari a 1000,00 Euro, mancato ampliamento Scia somministrazione interna con sanzione pari a 1000,00 Euro, sono state inoltre sequestrate 834 bottiglie di bevande alcoliche in quanto il titolare era sprovvisto della prescritta autorizzazione alla vendita di bevande alcooliche rilasciata dall’Agenzia delle Dogane. Il predetto negozio, all’atto del controllo risultava già diffidato dal Suap alla somministrazione di bevande alcooliche e non, motivo per cui si è proceduto alla chiusura dell’esercizio per 20 giorni. In un altro esercizio commerciale ubicato in via Quintino Sella sono state riscontrate carenze strutturali e HACCP non completo con sanzione pari a 2000,00 Euro”.

In altre tre attività commerciali sottoposte a controllo, sono state riscontrate carenze igienico sanitarie, e ad ognuno di esse è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro. In un locale di via dei Chiavettieri invece, durante un accesso ispettivo, sono state riscontrate irregolarità connesse all’accertamento della presenza di tre lavoratori in nero.