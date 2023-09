Palermo, pedone travolto e ucciso da un’auto a Falsomiele

La vittima deceduta al Civico dopo essere stato soccorso dal personale del 118. Indaga la polizia municipale

PALERMO – Un uomo di 69 anni, Emanuele Leto, è morto a Palermo in via San Filippo, nel quartiere Falsomiele, investito da un’auto, una Lancia Y, mentre attraversava la strada, in prossimità delle strisce pedonali.

Alla guida dell’utilitaria che ha falciato l’uomo c’era un giovane di 24 anni, che rischia ora un’accusa di omicidio stradale.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Civico in codice rosso, ma poco dopo è deceduto. Sull’incidente indagano gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica.