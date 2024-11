Palermo, via al piano triennale: pioggia di soldi per strade e impianti

Sala Martorana rende così spendibile l’avanzo di amministrazione

PALERMO – Decine di emendamenti per inserire nell’elenco annuale interventi su strade, piazze, marciapiedi, scuole, impianti sportivi da finanziare entro dicembre con l’avanzo di amministrazione per quasi 40 milioni di euro.

Sala Martorana, alle prime luce dell’alba, ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche, ossia l’elenco di quei cantieri che verranno avviati da qui al 2026. Una sfilza di voci che la giunta di Roberto Lagalla ha approvato lo scorso marzo e che adesso, approvati bilanci e strumenti finanziari, possono divenire realtà.

Corsa contro il tempo

Gli uffici dovranno fare le corse per impegnare le spese ma l’assessore Totò Orlando, in Aula, ha rassicurato sul rispetto dei tempi, specie per quanto riguarda l’elenco annuale in cui adesso ci sono una settantina di opere tra impianti sportivi, accordi quadro su case popolari e beni confiscati, 14 milioni per strade e marciapiedi per un totale. L’elenco annuale vale centinaia di milioni ma, al netto di progetti Pnrr, linee di tram e parcheggi, si arriva sui 50 milioni a cui aggiungerne altri 40 dall’assestamento.

Grazie a nuovi principi contabili, inoltre, per le opere finanziate con risorse comunali sarà possibile affidare subito la progettazione anche se la gara si concretizzerà il prossimo anno; nel 2025 quindi basterà la sola approvazione in giunta del nuovo piano annuale per avviare i cantieri, rendendo di fatto immediatamente spendibili i milioni dell’avanzo di amministrazione.

Il via libera è arrivato al termine di una maratona notturna ma tutto sommato breve e che è stata la prosecuzione della quinta variazione di bilancio che ha stanziato i fondi per ricapitalizzare Rap e per organizzare gli eventi di Natale e Capodanno.

Dai cimiteri all’edilizia popolare

Nell’elenco 2024 della giunta figurano una cinquantina di opere tra cui le linee di tram, i parcheggi di interscambio, gli interventi al cimitero dei Rotoli e a quello di santa Maria di Gesù, la manutenzione straordinaria di beni culturali, i contratti attuativi per l’edilizia residenziale pubblica che viene finanziata con 5 milioni l’anno (negli ultimi otto ne era stato speso solo uno), il restauro dell’ex collegio di San Rocco.

E ancora il completamento del restauro di santa Maria allo Spasimo, i progetti del Pnrr, le fognature del mercato ortofrutticolo, gli impianti di Bellolampo.

Piazza Mondello e gli impianti sportivi

Gli emendamenti (un’altra cinquantina, di cui alcuni per il 2024 e altri per il 2025) hanno consentito di inserire anche la protezione anti-massi di via Ruffo di Calabria, la manutenzione del canale di maltempo di Boccadifalco, la riqualificazione del polo tecnico di via Ausonia, i contratti attuativi dell’accordo quadro sugli impianti sportivi, la piscina coperta, la piazza di Mondello, l’illuminazione del percorso arabo-normanno, gli asili in via Lanza di Scalea e via Aiace, il parcheggio di via Papa Sergio I.

Nel 2025 spazio alla rigenerazione dei Quattro Canti e di via Roma, al completamento di via del Tritone, alla manutenzione degli uffici comunali di piazza Giulio Cesare, a piazza Tommaso Natale, agli interventi allo Zen, alla riqualificazione della Favorita.

Strade e piazze

Capitolo a parte meritano strade e marciapiedi che verranno rifatti a Borgo Nuovo, in via Oreto e Buonriposo, via Resuttana, San Lorenzo e Francia, da piazza Tumminello al sottopasso di via Crispi, via dei Cantieri, via Bordonaro e piazza Giachery. E ancora via Lucrezio, via Sampolo, via Malaspina, piazza Ottavio Ziino, via Parlatore, la viabilità sotto lo svincolo di Brancaccio, via Villagrazia e via Altofonte, piazza Ruggero Settimo e piazza Castelnuovo, via Dante, piazza Principe di Camporeale.

L’elenco prosegue con via Rapisardi, via Leopardi, via Morello, viale Leonardo da Vinci (nel tratto Ziino-Einstein), via Holm, via Migliaccio, via Monti Iblei.

Lagalla: “Grazie al consiglio”

“Ringrazio il Consiglio comunale per l’approvazione della nuova variazione di bilancio che libera risorse importanti, in particolare, per le attività sociali e del piano triennale delle opere pubbliche. Parte delle risorse verrà destinata alle realtà sportive della città e alla ricapitalizzazione della Rap. La società ha fatto registrare numeri migliori, dal punto di vista aziendale, rispetto al passato e l’amministrazione sta puntando sul suo processo di risanamento e rilancio, con l’obiettivo di proseguire nel miglioramento del servizio di igiene urbana in città. Per quanto riguarda il piano triennale delle opere pubbliche, l’amministrazione sta procedendo nelle convinzione di non avere più un libro dei sogni, ma un programma di lavori e cantieri per nuove infrastrutture con risorse e progetti sicuri e scadenze certe che stiamo rispettando”. Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla.