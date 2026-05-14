Palermo, Piccione (Pd): “Nuove intimidazioni, forte preoccupazione”

Le parole della segretaria provinciale dei Dem

PALERMO – “Il Partito Democratico di Palermo esprime forte preoccupazione per i nuovi episodi intimidatori che colpiscono la Città e suoi territori limitrofi. Dopo i fatti di Sferracavallo , oggi è toccato alle attività balneari di Isola e Capaci, oggetto di inaccettabili intimidazioni estorsive”. Sono le parole di Teresa Piccione, segretaria provinciale del Pd palermitano.

Piccione (Pd): “Forte preoccupazione”

“Siamo vicini agli imprenditori colpiti – aggiunge Piccione – ai lavoratori che con la loro presenza garantiscono la possibilità di fruire della spiaggia in tutta sicurezza. E chiediamo al Governo nazionale, se è vero che ha a cuore la sicurezza, un’attenzione straordinaria ai fenomeni che si stanno verificando nella nostra Città”.

La segretaria del Pd sottolinea che “la libertà d’impresa e il lavoro onesto vanno sempre tutelati a garanzia dei valori democratici e di un corretto sviluppo economico, libero – conclude – da ogni infiltrazione mafiosa”.