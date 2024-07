Palermo, Ceccaroni: “La società vuole una squadra molto ambiziosa”

Il difensore: "L'anno scorso ci è dispiaciuto molto non poter dare una gioia ai nostri tifosi"

“Stiamo facendo un ottimo lavoro, mettiamo le basi per fare una grande stagione. Sappiamo che questo è il periodo più duro e difficile, dove si fatica di più e non ci sono le partite che contano, ma sappiamo che sarà fondamentale per creare un ottimo gruppo e per lavorare al meglio in vista della stagione”. Così Pietro Ceccaroni parla dal ritiro del Palermo a Manchester ai microfoni ufficiali del club rosanero.

“È stato un periodo non facile quello che ho passato dal finale della stagione scorsa – spiega il difensore sul suo infortunio e sul periodo di recupero -. Ho tanta voglia di ritornare ad allenarmi con i miei compagni e giocare, l’obiettivo principale è quello di stare bene e riuscire a fare tutto con la squadra. Voglio tornare nelle migliori condizioni possibili”.

“Arrivati a Manchester, vedere quello che ci circonda è veramente uno spettacolo per chi ha sognato come fin da bambino di giocare a calcio. Queste sono strutture uniche al mondo. Senza niente togliere a Torretta, che è il nostro gioiello, ma qua è davvero emozionante poter far parte di questa grande famiglia”. Così Ceccaroni dice la sua sul City Football Academy di Manchester, dove i rosanero stanno svolgendo la seconda parte del ritiro estivo pre campionato.

Su Dionisi, poi, il centrale di difesa è chiaro: “Il mister pretende tanto dalla squadra, da ogni singolo. Ha chiesto entusiasmo. Per il campo me lo ricordavo già quattro anni fa, per le cose che chiede soprattutto ai difensori. Dovremmo lavorare tanto, siamo solo all’inizio ma i concetti sono quelli che ricordavo e in cui mi ritrovo molto”.

Passata stagione e calciomercato

Chiosa finale, dunque, sulla passata stagione e sul calciomercato del Palermo: “Sarà necessario avere più continuità, che è la cosa che ci è mancata l’anno scorso. Lavoriamo per questo. L’anno scorso ci è dispiaciuto molto non riuscire a dare una gioia ai nostri tifosi, ce l’abbiamo messa tutta ma purtroppo non siamo riusciti ad avverare il sogno di una città e della squadra. Era una gioia immensa poter giocare in uno stadio pieno”.

“Sicuramente quello che il club sta facendo in questa sessione di mercato è molto importante. La società vuole una squadra molto ambiziosa, ci sarà molta competizione in tutti ruoli. Noi lavoriamo e daremo il meglio per cercare di creare un grande gruppo che è la cosa che fa la differenza durante la stagione”, ha concluso il difensore Pietro Ceccaroni.