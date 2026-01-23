 Foggia, blitz antidroga: 33 indagati e 9 arresti tra carcere e domiciliari
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Foggia, blitz antidroga: 33 indagati e 9 arresti tra carcere e domiciliari

1 min di lettura

Foggia, blitz antidroga: 33 indagati e 9 arresti tra carcere e domiciliari

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI