Palermo-Pisa 3-3, le pagelle: Elia goleador, sorpresa Gomes

I voti dei rosa contro la compagine di D'Angelo

2' DI LETTURA

PALERMO – Il Palermo si sblocca ma purtroppo, nonostante il doppio vantaggio, non riesce a ritrovare il successo. Al Barbera contro il Pisa i rosa non vanno oltre il pari al termine di una partita rocambolesca terminata con un pirotecnico 3-3.

Di seguito le pagelle del match:

PIGLIACELLI: L’estremo difensore rosanero prende sì tre gol ma in nessuno di questi ha responsabilità di alcun tipo. In occasione del secondo gol del Pisa fa anche un mezzo miracolo sul tap-in di Tramoni ma non è bastato per tenere la porta inviolata. VOTO: 6

BUTTARO: A livello offensivo spinge poco ma in difesa, nonostante un po’ di sofferenza sui cambi di gioco e quando i giocatori del Pisa lo puntano, se la cava bene senza commettere sbavature. VOTO: 6

NEDELCEARU: Bene nel primo tempo, nel quale respinge tutti i pericoli aerei provenienti dalle sue parti e difende in maniera ordinata. Meno nella ripresa ma nel complesso una prestazione che merita la sufficienza. VOTO 6

MARCONI: Soffre maggiormente i palloni in area rispetto al compagno, respingendo spesso la sfera troppo corta o in maniera poco precisa come in occasione del primo gol del Pisa. Ammonito, esce all’intervallo per lasciare spazio a Bettella. VOTO: 5,5

dal 45’ s.t. BETTELLA: Neanche lui brilla e rimedia subito un cartellino giallo che ne condiziona in parte il match. VOTO: 5,5

MATEJU: Leggermente meglio in fase difensiva rispetto alle ultime uscite, ha il merito di servire Elia per il terzo gol del Palermo. VOTO: 6

SEGRE: Partita senza infamia e senza lode per il centrocampista rosanero che garantisce fisico e dinamismo in entrambe le fasi, senza tuttavia brillare particolarmente durante il match. VOTO: 6

GOMES: Sicuramente la sorpresa più piacevole tra le fila del Palermo. Bravo in fase di rottura, ottima visione di gioco e un moto continuo per tutta la gara, nonostante la mancata vittoria la sua prestazione è stata di grande spessore. VOTO: 7

BROH: Non è devastante come ad inizio torneo ma fa il suo in maniera efficace. Ha il merito di servire bene Brunori in occasione del secondo gol dei rosa. VOTO: 6

dal 82’ VIDO S.V.

ELIA: La sua miglior partita da quando veste la maglia del Palermo, coronata dalla doppietta che seppur per poco ha portato i rosa in doppio vantaggio. VOTO: 7,5

dal 91’ VALENTE S.V.

BRUNORI: Non si sblocca in termini di gol ma fa un grandissimo lavoro in termini di lavoro per i compagni. Corona la sua partita di sacrificio con due assist che gli valgono un voto ben sopra la sufficienza. VOTO: 7

DI MARIANO: Finalmente si è sbloccato. Un gol di importanza capitale per sbloccare un Palermo fino a quel momento a secco di gol, il primo con la maglia rosanero a coronamento di una partita di corsa e sacrificio. VOTO: 7

dal 75’ SARIC S.V.

ALL. CORINI: Rimane l’enorme rammarico per non aver portato a casa, nonostante il doppio vantaggio, una vittoria che sarebbe servita come il pane. Nonostante il risultato, a livello di prestazione si sono visti dei segnali positivi soprattutto in fase realizzativa dopo un lungo digiuno di gol. VOTO: 6