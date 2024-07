Gomis si presenta: “Palermo in quanto a tifoseria è di categoria superiore”

Il portiere: "Il progetto del club rosanero è molto importante"

Altra giornata di presentazione in casa Palermo. Dal ritiro estivo pre campionato con sede a Livigno, il nuovo portiere dei rosanero Alfred Gomis ha parlato per la prima volta in conferenza stampa. Con un passato tra Serie A e Serie B in diverse squadre, l’estremo difensore è stato il primo acquisto ufficiale dei siciliani in questa sessione estiva di calciomercato.

“La società sta strutturando la squadra per avere 25 titolari, tutti devono dare il meglio – le prime parole di Gomis -. Bisogna mettersi a disposizione del gruppo. Ho fatto una bellissima esperienza in Francia, sono contento dei risultati che ho ottenuto, ho giocato le coppe europee, ma volevo rientrare in Italia. La Serie B è super competitiva, il progetto del Palermo è molto importante. Ci sono state le giuste condizioni”.

“Ho trovato uno spogliatoio positivo, tutti si mettono a disposizione. Siamo consapevoli che la società fa cose importanti per migliorare il gruppo. C’è la giusta coesione, stiamo cercando di lavorare. Non abbiamo ancora lavorato sulla tattica, avremo modo di conoscere le indicazioni dell’allenatore. Finora siamo concentrati a riprendere la preparazione fisica”, ammette il portiere.

Alfred Gomis si presenta

Gomis ha dunque parlato del suo arrivo in rosanero: “Il gruppo è molto importante, deve essere sano e coeso. Le qualità non mancheranno, già l’anno scorso il Palermo ha fatto cose interessanti, centrare l’obiettivo in B non è scontato”.

“È risaputo a livello mondiale il calore che c’è in questa piazza, ho giocato tanti anni in Italia e lo sapevo. Sono contento di fare questa esperienza, Palermo in quanto a tifoseria è di categoria superiore – dice il portiere -. La società lavora per riportare la squadra dove merita. Vogliamo migliorare il risultato dell’anno scorso”.

“Poter giocare per il Palermo può essere un bene, sono contento. Nazionale? Penso sia una conseguenza, voglio dare il meglio di me in questa piazza. Ho fatto un bel percorso in nazionale, adesso vedremo. Il mio focus è sul Palermo”, spiega l’estremo difensore.

Chiosa finale sulla sulla sua passione per i libri: “Non sto leggendo in ritiro, utilizzo il tempo qui per integrarmi col gruppo. Ho avuto una discussione con un compagno su questa passione e la vita in generale, è stata una bella cosa”.