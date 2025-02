Indagini dei carabinieri

PALERMO – Rapina ai danni di un panificio allo Zen 2 a Palermo. In tre armati di pistola sono entrati nell’esercizio commerciale, in via Eresia, e hanno portavo via la cassa.

Non appena compiuto il colpo sono fuggiti via. Il titolare ha chiamato i carabinieri che hanno iniziato le indagini.