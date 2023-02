Palermo-Reggina, Saric: “Queste vittorie danno morale. Sono felice”

"Dobbiamo continuare a mantenere l’umiltà e i piedi per terra"

1' DI LETTURA

PALERMO – Dario Saric, centrocampista del Palermo, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Reggina vinta per 2-1 dai siciliani: “Sono felice. Partita tosta oggi ma vittoria importante. Fisicamente sto meglio, mi sto inserendo bene nei meccanismi di squadra e giocare aiuta a trovare continuità. Queste vittorie ti danno morale, è come un premio settimanale per la fatica fatta durante gli allenamenti. Più passa il tempo e più si sta assieme forma il gruppo e aiuta in campo, la differenza si vede e la percepiamo anche noi. Vincere e giocare bene, magari soffrendo, aiuta anche nella crescita del gruppo”.

“Non so se festeggiamo insieme anche questa vittoria – prosegue Saric -. Il gruppo si vive meglio dopo questi successi, gli acquisti nuovi hanno alzato il livello. Dobbiamo continuare a mantenere l’umiltà e i piedi per terra. E’ giusto che i tifosi sognino, è quello che fa la differenza. Non ho trovato difficoltà a giocare in questo ruolo, il mister mi ha chiesto di fare questo tipo di lavoro e io mi sono adattato a farlo”.