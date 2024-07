Palermo, riapre ‘Camillo Terrace and Restaurant’ in via Cavour

La nota dell'azienda

PALERMO- “Camillo Terrace and Restaurant, locale situato in via Cavour, riapre le sue porte al pubblico il prossimo 3 luglio, dopo un breve, ma imprevisto, periodo di chiusura forzata”. Così si legge in una nota.

“La decisione – prosegue la nota – arriva a seguito del provvedimento della Magistratura che, accertata la regolarità e il pieno rispetto delle normative vigenti, ha autorizzato la riapertura dell’attività, permettendo così ai fedeli fruitori locali e agli innumerevoli turisti di godere dell’esclusivo viewpoint nel centro di Palermo e della sua ricercata offerta enogastronomica”.