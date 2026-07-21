 Palermo ricorda Boris Giuliano, ucciso dalla mafia 47 anni fa
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Palermo ricorda il vice questore Giuliano, ucciso dalla mafia 47 anni fa

Boris Giuliano
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La commemorazione in via Di Blasi
PALERMO
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PALERMO – In occasione dell’anniversario dell’uccisione del vice questore Giorgio Boris Giuliano, ucciso il 21 luglio del 1979 per vile mano mafiosa, la Questura di Palermo ha ricordato la figura del funzionario della Polizia di Stato che, ancora oggi, per tante poliziotte e poliziotti, è un esempio di rigore ed intransigenza nei confronti della prevaricazione mafiosa.

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Il Questore di Palermo ha deposto una corona di alloro presso il luogo dell’attentato, in via Francesco Paolo Di Blasi, alla presenza delle autorità e dei familiari del dr. Giuliano.

A seguire, è stata celebrata una Santa Messa presso la Cappella ubicata all’interno della caserma “Lungaro”, officiata dal Cappellano della Polizia di Stato palermitana, don Massimiliano Purpura.

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