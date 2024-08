Disagi in diversi quartieri

PALERMO – Nuova notte di incendi di rifiuti a Palermo.

Palermo, rifiuti incendiati nella notte

I roghi ai cumuli di spazzatura sono stati appiccati in via Santissima Maria del Carmelo, nella zona industriale di Brancaccio, per ben due volte in Corso dei Mille, in via Decollati non distante dalla Missione Speranza e Carità fondata da Biagio Conte e allo Zen, in via Einaudi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento i roghi ed eseguito le bonifiche.