Palermo, rifiuti incendiati nella notte: numerosi interventi, la mappa

Dal Cep allo Zen, i particolari

PALERMO – Incendi di rifiuti la scorsa notte a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti nei quartieri Cep, Borgo Nuovo e Zen per spegnere i roghi di spazzatura appiccati vicino ai contenitori stracolmi. La raccolta in periferia è andata a rilento e si sono formati cumuli in diverse zone del capoluogo.

Rifiuti incendiati, la mappa

Le squadre antincendio sono intervenute in via Cammarano, in via Paladini, in via Fazello, in via Caltagirone, in via Agesia di Siracusa e in via Pensabene.

Auto a fuoco

Una vettura è stata data alle fiamme la scorsa notte in via delle Conciliazione a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. L’auto, una Giulietta Alfa Romeo rubata giorni fa, è stata danneggiata dal rogo. Sono intervenuti anche gli agenti di polizia che stanno indagando.