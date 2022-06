Palermo, rifiuti incendiati: vigili del fuoco allo Zen 2

Interventi in via Einaudi, via Coppi e via Girardengo

1' DI LETTURA PALERMO – Incendi di rifiuti la scorsa notte nel quartiere dello Zen 2 di Palermo. In fiamme la spazzatura accatastata fuori dai cassonetti e non raccolta dalla Rap. I vigili del fuoco sono intervenuti tra le vie Einaudi, Girardengo e Fausto Coppi. Da alcuni giorni i pompieri sono stati impegnati a spegnere diversi incendi di rifiuti soprattutto nelle periferie invase dall’immondizia a causa della raccolta rallentata.

