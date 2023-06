Palermo, argomento rinnovi: il punto su Pigliacelli e Massolo

La situazione dei portieri del club rosanero

PALERMO – Il club rosanero sta mettendo a punto il programma per la prossima stagione di Serie B. Concordato il piano operativo con il City Football Group e definito il budget, il duo dirigenziale composto da Rinaudo e Bigon sta setacciando il mercato per inquadrare i prossimi arrivi nella compagine guidata da Eugenio Corini. Il direttore sportivo del Palermo e il consulente della holding emiratina lavorano in simbiosi per poter raggiungere l’obiettivo predisposto in maniera chiara già alla fine dell’ultimo campionato: la società di viale del Fante il prossimo anno vuole la promozione in Serie A.

Diverse potranno essere le partenze nella rosa del tecnico di Bagnolo Mella, al pari dei nuovi arrivi che dovranno alzare l’asticella del valore tecnico e caratteriale per raggiungere quanto prefissato dalla società. Argomento rilevante resta anche la situazione dei rinnovi contrattuali: saranno i punti di partenza nella costruzione della nuova rosa in vista della prossima stagione. Il capitano Matteo Brunori e il giovane centrocampista Claudio Gomes hanno già firmato il prolungamento della scadenza del loro contratto al 30 giugno 2027. Due conferme frutto di prestazioni messe in campo nella Serie B che si è da poco conclusa.

PIGLIACELLI E MASSOLO

Con ogni probabilità il prossimo a rinnovare la scadenza del proprio contratto con il Palermo, prolungandola, sarà Mirko Pigliacelli. L’estremo difensore dei rosanero, arrivato nella scorsa sessione estiva di mercato, ha spesso stupito tifosi e addetti ai lavori con alcuni interventi miracolosi. Una stagione quasi perfetta macchiata da pochi errori individuali che hanno quasi messo in discussione la sua titolarità da parte dei tifosi rosanero. Errori finiti nel “dimenticatoio” quando il portiere del Palermo ha compiuto veri e propri salvataggi fondamentali in situazioni delicate per la sua squadra. Per lui, dunque, si sta ragionando su un prolungamento della scadenza del suo contratto di almeno un anno (attualmente è legato ai rosanero fino al 30 giugno 2025), anche se la decisione definitiva è in corso di valutazione.

Discorso un po’ diverso per il secondo portiere dei rosanero, Samuele Massolo. Uno dei protagonisti del salto del Palermo dalla Serie C alla Serie B è stato arretrato nelle gerarchie della titolarità con l’arrivo del compagno di reparto dalla Romania. La scadenza del suo contratto è fissata al 30 giugno 2024 (rinnovo arrivato a settembre del 2022). Le valutazioni da fare sul suo futuro quindi riguardano il progetto che ha in mente la società di viale del Fante per la prossima stagione. La possibilità di rinnovare ulteriormente la scadenza di contratto di Massolo è stata tenuta in considerazione, ma si lavora per capire come definire il futuro del portiere classe 1996 dei rosanero. Intanto, alcune squadre hanno fatto alcuni sondaggi anche per lui.