Palermo, risparmiare sulla Tari con la differenziata e ottenere lo sconto

Fino al 30% in meno da pagare, i dati di Mondello e le macchinette mangiaplastica

PALERMO – “Nei sette Centri comunali di raccolta dell’immondizia di Palermo sono arrivate le bilance che saranno messe in funzione entro novembre. Serviranno per pesare i rifiuti differenziati conferiti dai cittadini che, in cambio, riceveranno uno sconto sul pagamento della quota variabile della Tari”.

Lo afferma il presidente della Rap Giuseppe Todaro che oggi, insieme agli assessori Pietro Alongi e Giuliano Forzinetti e ai componenti della quarta e sesta commissione consiliare, ha illustrato i dati sulla raccolta effettuata dalle macchinette mangiaplastica del Corepla.

Palermo, risparmiare sulla Tari

L’acquisto della bilance è stato effettuato grazie alla disponibilità finanziaria determinata dall’avanzo del bilancio 2023 del Comune. Sono stati stanziati centomila euro. Lo sconto per i cittadini inciderà sulla quota variabile della Tari (30 per cento). A cominciare dal prossimo anno, saranno aperti altri sei centri comunali di raccolta.

Mondello, i dati della differenziata

“A Mondello e Partanna la raccolta differenziata, iniziata il 27 settembre per 27 mila cittadini, ha già raggiunto il 55 per cento. Il porta a porta è a regime e, dopo qualche giorno di assestamento, adesso non riceviamo più segnalazioni di disservizi”.

Lo afferma l’assessore all’Ambiente del Comune di Palermo Pietro Alongi che stamani ha partecipato ad una conferenza stampa nella sede della Rap in via Cairoli per presentare i dati di raccolta delle macchinette mangiaplastica.

“I cittadini della borgata marinara hanno ben risposto – aggiunge Alongi – sono state superate le difficoltà dei primi giorni conseguenti alla rimozione di 360 cassonetti. A cominciare dall’aprile dell’anno prossimo, il porta a porta verrà esteso ad altri 170 mila cittadini. Nei giorni scorsi è stata espletata la gara da 27 milioni che permette di acquistare le attrezzature e i kit che saranno impiegati, tra l’altro, nella zona di Brancaccio, Oreto e viale delle Scienze”.

Il record delle macchinette mangiaplastica

Settecentomila bottiglie raccolte dalle macchine mangiaplastica installate dal Corepla a Palermo, per conto della Rap, quattro mesi fa.

“Abbiamo operative 25 macchine dislocate nelle otto Circoscrizioni. Ne saranno collocate altre 15 (10 dalla prossima settimana)”, dice l’assessore all’Ambiente Pietro Alongi che, insieme all’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti e al presidente della Rap Giuseppe Todaro, ha tenuto stamane, nella sede della Rap in piazzetta Cairoli, una conferenza stampa per illustrare i dati della raccolta. Presenti anche i rappresentanti della quarta commissione consiliare, presieduta da Salvo Imperiale, e della sesta, con il suo vicepresidente Dario Chinnici.

“I cittadini che conferiscono la plastica ottengono dei punti che possono utilizzare per ottenere sconti negli esercizi commerciali convenzionati – spiega Todaro – finora hanno aderito una decina di aziende. Sono troppo poche. Contiamo di coinvolgerne altre. Dal giugno scorso abbiano raccolto già duemila tonnellate di plastica. Pensavamo di scaricare le macchine ogni quattro giorni, ma grazie ai cittadini che hanno gradito il nuovo servizio, abbiamo dovuto intensificare la frequenza dello svuotamento”.

Per l’assessore Forzinetti “la raccolta dei rifiuti è un problema culturale che riguarda anche le imprese”. “Per questo – aggiunge – abbiamo coinvolto le associazioni di categoria e, tra loro, Confartigianato e Cna”.

Le prossime macchine mangiaplastica verranno installate in piazza XIII Vittime, via Umberto Primo/Lincoln, via Strasburgo/Praga, via degli Emiri, via Antilope/Geraci, via Leonardo Da Vinci (civico 639), via Sanfilippo/Villagrazia e Scagliosi/Pelligra.