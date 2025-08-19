Palermo, ruba energia elettrica e aggredisce i poliziotti: denunciato

Il fatto è avvenuto nel quartiere Vucciria

PALERMO – Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 45 anni per resistenza a pubblico ufficiale e per furto aggravato di energia elettrica.

Nello specifico, l’uomo ha aggredito gli agenti dopo che questi avevano fermato il figlio, in sella a uno scooter, per un controllo. Nel corso del controllo il giovane è stato trovato con cocaina e per questo è stato denunciato.

Nel corso del controllo dell’abitazione, gli agenti hanno anche riscontrato la fornitura irregolare dell’energia elettrica. Per il 45enne è scattata, quindi, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione negli uffici della polizia giudiziaria.

Successive verifiche nell’edificio che ospita l’abitazione dell’arrestato sono consentito di riscontrare condotte di manomissione di relativi contatori. Per questo motivo sono state denunciate anche altre 3 persone.