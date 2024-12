Palermo si prepara al Capodanno, calendario ricco di eventi

Concertone a piazza Politeama con Biagio Antonacci

PALERMO – Party esclusivi, esibizioni di artisti di strada, cibo, serate di gala, concerti e tanta buona musica. Palermo si prepara così al Capodanno, con un calendario ricco di eventi. Tra gli appuntamenti in programma, il più atteso è sicuramente il ‘concertone’ di fine anno che vedrà Biagio Antonacci esibirsi, la notte di San Silvestro, sul palco allestito in piazza Politeama. L’artista ritorna in concerto in città dopo quasi 25 anni dalla sua ultima performance nel capoluogo siciliano.

Gli altri eventi

Al Teatro Massimo si festeggia l’arrivo del 2025 con il Concerto “Danubio Blu” con due grandi appuntamenti: il 31 pomeriggio alle 17:30 per il Concerto di San Silvestro, e l’1 pomeriggio alle 18 per il Concerto di Capodanno.

La grande festa al Teatro Apparte

Grande festa anche al Teatro Apparte, dove Le Terrazze Restaurant organizzano una cena di gala che prenderà il via alle 20.30. A seguire, il pubblico sarà intrattenuto con lo spettacolo “Le quattro stagioni della vita”. Ad accompagnare i palermitani che parteciperanno all’evento ci saranno anche esibizioni coreografiche e l’inconfondibile comicità de I 4 gusti. Per il dopocena, a partire dalle 23.00, è prevista invece una lunga notte di musica e balli che andrà avanti fino alle 2 del mattino.

Il Gran Galà

A partire dalle 20.00, il countdown più atteso dell’anno si svolgerà anche a Villa Imperiale, che ospita l’evento esclusivo: “Gran Galà Capodanno 2025”, organizzato da “La Notte Vola”. Sarà un notte indimenticabile con un cenone di lusso, la comicità di Ernesto Maria Ponte, la musica live della Skruscio Band e un “Super Disco Show” finale.

Il circo sull’acqua

Ma ci saranno festeggiamenti anche al Centro Commerciale Forum dove il team del “Circo sull’Acqua” di Tayler Martini allestirà il “Gran Veglione di fine anno”.

L’attesissimo concertone

Al concerto dell’ultimo dell’anno di piazza Politeama, a dare il benvenuto al 2025, sarà dunque Biagio Antonacci che si esibirà nello show “Tutti a Palermo”. Accompagnato dalla sua band di polistrumentisti, il cantautore milanese dedicherà al pubblico palermitano gli ultimi singoli estratti dall’album “L’Inizio”, senza tralasciare naturalmente alcuni dei brani che hanno segnato la sua ormai oltre trentennale carriera.

A scandire i momenti della festa in piazza ci sarà Radio Italia. Sul palco, le voci dei DJ e speaker Paoletta e Mauro Marino che condurranno l’intero show introducendo i live e dj-set.

La serata inizierà alle 21:00 quando Mario Incudine si esibirà con la sua band. A seguire, il DJ set di Mauro Marino fino al momento clou del live di Biagio Antonacci che accompagnerà il pubblico da poco prima di mezzanotte fino al nuovo anno.

Ma la festa in piazza però continuerà fino a tardi. Si ballerà con il Dj set di Paoletta sulle note della migliore musica italiana remixata. L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Puntoeacapo e Gomad Concerti.

Il divieto di fuochi d’artificio

Sarà un Capodanno col botto, ma senza fuochi d’artificio. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha infatti firmato un’ordinanza che vieta fino al 2 gennaio 2025, su tutto il territorio comunale, “l’accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, bombette e oggetti similari”.