Palermo, siglato accordo tra sindacati e catena di supermercati

Garantisce premialità e condizioni migliorative ai dipendenti

PALERMO – È stato siglato dalla Uiltucs Sicilia e dal gruppo della grande distribuzione Prezzemolo & Vitale con sede a Palermo il contratto di secondo livello che garantisce premialità e condizioni migliorative ai dipendenti.

L’accordo integrativo interessa circa 230 dipendenti in sette sedi e altre due di prossima apertura, ed è stato firmato dal segretario generale Uiltucs Sicilia, Marianna Flauto, dal segretario generale aggiunto Ida Saja, dalle Rsa, dall’amministratore del gruppo della grande distribuzione, Giuseppa Vitale e dal responsabile gestione risorse umane, Alessandro Lo Verso.

L’accordo è stato sottoposto a consultazione tramite assemblee e i lavoratori che ne hanno condiviso i contenuti. Il contratto offre in particolare benefici ai lavoratori con bambini piccoli e garantisce tutele nel caso di problemi familiari.

“Questo è il primo accordo integrativo regionale di una azienda della grande distribuzione – afferma Flauto – che introduce condizioni migliorative e di grande valore sociale per i genitori e per i lavoratori con particolari difficoltà ed esigenze”.

Per il 2023 l’azienda riconosce a tutti i lavoratori 200 euro l’anno, mentre per le figure con ruolo di responsabilità viene erogato un bonus mensile fino a 200 euro, oltre a numerose facilitazioni per i lavoratori in difficoltà o con problemi familiari.