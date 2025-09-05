 Palermo, il sindaco e la Liberà università ricordano Ennio Pintacuda
Palermo, il sindaco e la Liberà università ricordano Ennio Pintacuda

Esponenti istituzionali per il gesuita che diede una sferzata alla Palermo sopita
il convegno
⁠PALERMO – A palazzo Palagonia, alla presenza del Sindaco Roberto Lagalla e del consiglio della libera università della politica, il presidente Michele Salamone, Pietro Luigi Matta, Giacomo Greco e Nicola Navarra, si è ricordata la figura e l’impegno di padre Ennio Pintacuda.

Si tratta del gesuita che diede una sferzata alla Palermo sopita e distratta, con un fattivo impegno per il riscatto sociale contro tutte le mafie e che segnò l’inizio di un cambiamento radicale della politica nazionale.

Dopo una attenta introduzione di Michele Salamone, con inediti ricordi di passaggi storici di Pintacuda e del momento in cui fondò la Libera Università della politica, il Sindaco Lagalla che ha messo in risalto la coerenza di Pintacuda nel cammino innovatore, tratteggiando il valore del suo essere gesuita.
Intervenuti anche Nicolò Cristaldi, Pasquale Hamel, Vito Lo Scrudato e Ignazio Messina.

