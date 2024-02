Palermo, sopralluogo del Comune per i lavori al sottopasso di via Sardegna

La Reset ha ripulito il sottopassaggio, saranno installate telecamere e illuminazione nuova

PALERMO – Sicurezza nel sottopasso di via Sardegna a Palermo, sopralluogo del Comune per l’installazione di telecamere e illuminazione nuova. Lo comunica il consigliere comunale Leonardo Canto in una nota di Palazzo delle Aquile. “Questa mattina, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando, ai consiglieri comunali Dario Chinnici e Fabrizio Ferrandelli (Lavoriamo per Palermo), ai tecnici di Amg e Sispi, ci siamo recati nel sottopassaggio di via Sardegna per un sopralluogo finalizzato alla collocazione dell’illuminazione e delle videocamere collegate con la control room della Polizia Municipale”.

“Grazie alla proficua collaborazione con la Reset, il sottopasso è stato ripulito -conclude Canto -. Ritengo che la salvaguardia della sicurezza dei pedoni sia un obiettivo di fondamentale importanza e sono lieto che dopo anni di abbandono l’amministrazione attiva abbia inserito la cura degli stessi sottopassaggi come una priorità”.