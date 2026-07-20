Palermo, stop alle carrozze trainate da cavalli anche martedì

Ordinanza di Lagalla: è il quinto giorno consecutivo di sospensione

PALERMO – Anche domani, martedì 21 luglio, sarà vietata a Palermo la circolazione dei veicoli a trazione animale. Lo dispone un’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla, su proposta dell’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli, in seguito all’avviso della Protezione civile regionale che segnala condizioni di elevato rischio incendi e una persistente ondata di calore in tutta la Sicilia.

Con il provvedimento si arriva al quinto giorno consecutivo di sospensione del servizio delle carrozze trainate da cavalli, misura adottata dall’amministrazione comunale per tutelare la salute e il benessere degli equidi durante le temperature eccezionalmente elevate.

L’ordinanza recepisce la comunicazione urgente della Protezione civile regionale rivolta ai sindaci siciliani e si inserisce tra le misure già previste dall’ordinanza sindacale del 22 giugno 2026, che disciplina la circolazione dei veicoli a trazione animale durante le ondate di calore, oltre che dal regolamento comunale del servizio turistico con mezzi a trazione animale.

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“L’eccezionalità delle condizioni climatiche – dichiara l’assessore Fabrizio Ferrandelli – impone decisioni improntate alla massima prudenza. La tutela degli animali rappresenta un dovere per le istituzioni e un valore condiviso dalla comunità. Per questo abbiamo disposto, per il quinto giorno consecutivo, la sospensione del servizio delle carrozze trainate da cavalli, una scelta necessaria per evitare che gli equidi siano esposti a condizioni di stress e sofferenza determinate dalle temperature estreme. Ringraziamo gli operatori per il senso di responsabilità dimostrato e confidiamo nella collaborazione di tutti fino al termine dell’emergenza”.

L’ordinanza dispone il blocco totale delle attività di movimento degli equidi per l’intera giornata del 21 luglio ed è immediatamente esecutiva. I controlli sul rispetto del provvedimento saranno affidati alla polizia municipale.