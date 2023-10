Palermo-Sudtirol, Corini alle prese con le assenze: le probabili formazioni

Torna al "Barbera" l'ex rosa Broh

2' DI LETTURA

PALERMO – Eugenio Corini deve fare i conti con alcune assenze in vista della sfida contro il Sudtirol in programma alle ore 16.15. A quelle di Buttaro, Valente e Di Mariano, si è aggiunto ieri anche lo stop di Insigne a causa di un virus intestinale e di un conseguente stato febbrile. I rosanero, però, sono anche reduci dalla vittoria per 3-1 contro il Venezia. Successo che ha riportato tanto entusiasmo tra le fila dei siciliani.

Nella gara del “Penzo” è tornato al gol anche Matteo Brunori, autore di una tripletta che ha affondato la compagine veneta. Il club di viale del Fante insegue proprio i lagunari in classifica, con i rosanero terzi a quota 13 punti (così come il Como) e il Venezia secondo a quota 15 (ma ha già giocato ieri vincendo 3-1 contro il Modena).

Al “Renzo Barbera” arriva il Sudtirol guidato da Pierpaolo Bisoli. La squadra di Bolzano non ha mai perso fino a questo momento in campionato, totalizzando due vittorie e quattro pareggi che valgono 10 punti in graduatoria. Il gioco dei biancorossi si basa ancora su un’impostazione tattica molto difensiva e chiusa, che valorizza le ripartenze della squadra del tecnico bolognese.

Le probabili formazioni

L’allenatore del club di Bolzano sceglie di giocare con il 4-4-2. Nella sua squadra ci sono alcuni ex rosa e tra questi dovrebbe partire dal primo minuto il centrocampista Jeremie Broh. Anche Nicola Rauti ha vestito la maglia del Palermo ma è probabile un suo impiego a partita in corso.

Eugenio Corini non dovrebbe scombinare la sua idea tattica basata sul modulo 4-3-3. Mateju sembra aver recuperato dal problema alla caviglia, ma se non dovesse farcela dall’inizio Simon Graves potrebbe prendere il suo posto nella corsia difensiva di destra. In mediana sembra tornare in cabina di regia Stulac, affiancato da Henderson e Segre. Scelte obbligate, infine, in avanti, con il tridente offensivo composto da Mancuso, Brunori e Di Francesco.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Stulac, Segre; Mancuso, Brunori, Di Francesco.

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Masiello, Cagnano; Casiraghi, Broh, Tait, Ciervo; Rover, Odogwu.