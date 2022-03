Palermo, Terrana (Ucd): “Lagalla è il nostro candidato, ora convergenza”

L'appoggio del coordiantore regionale dell’Udc Sicilia.

PALERMO – “Per quanto concerne visione, progetto politico ed obiettivi da perseguire, l’Udc prosegue sulla strada lineare e tangibile già marcatamente tracciata. Roberto Lagalla, in virtù di spessore etico, umano e professionale, unitamente all’acclarato lignaggio sul piano politico, resta il candidato più referenziato ed autorevole a ricoprire il gravoso e gratificante ruolo di Sindaco di Palermo nel 2022. Il nostro auspicio è che su questo nome ci sia la convergenza della coalizione di Centrodestra, a partire da Forza Italia e Lega”. Lo afferma Decio Terrana, coordinatore regionale dell’Udc Sicilia.

“Lagalla, assessore regionale all’Istruzione ed alla Formazione Professional, ha edificato credibilità e profilo istituzionale con i fatti, in ogni ambito in cui si è brillantemente cimentato. Il mondo accademico, l’universo sanitario, la sfera politica, al netto di ideologie e schieramenti, gli riconoscono trasparenza, competenza ed onestà intellettuale. Lui ama e conosce Palermo in modo viscerale e profondo, sa come formare e valorizzare le risorse del presente e del futuro, ha piena consapevolezza di criticità ed incongruenze, sociali, politiche e burocratiche, che spesso soffocano sviluppo, produttività ed innovazione che pulsano nel cuore di questa città. E’ il momento del dialogo e del confronto costruttivo. Bisogna remare tutti insieme alla ricerca di un punto di convergenza che sortisca efficienza, governabilità e riqualificazione per una città meravigliosa come Palermo, fin troppo mortificata da oltre un decennio di inadeguatezza e incuria”.