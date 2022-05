Palermo-Triestina, entusiasmo rosanero: oltre 21000 spettatori

L'obiettivo è un "Renzo Barbera" sold-out così da battere anche il record stagionale di Serie C

PALERMO – Giovedì 12 maggio, a partire dalle 20.30, il Palermo ospiterà allo stadio “Renzo Barbera” la Triestina in occasione della gara di ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Nella partita precedente, giocata domenica 8 maggio al “Nereo Rocco” di Trieste, i rosanero si sono imposti con il risultato finale di 2-1 ai danni della squadra guidata da Cristian Bucchi. In questo modo, il club del capoluogo siciliano ha due risultati utili su tre, anche se, pur perdendo soltanto 1-0, passerebbe comunque il turno. La compagine friulana, infatti, dovrebbe vincere con almeno due gol di scarto per arrivare al secondo turno dei playoff.

Nella giornata di domenica, circa 1000 tifosi del Palermo hanno seguito in trasferta il club rosanero nonostante i quasi 1600 km di distanza tra le due città. Tanti i supporters partiti dal capoluogo siciliano, altrettanti quelli che si sono aggiunti da diverse regioni sparse per tutto lo stivale. Il sostegno dei palermitani si è fatto sentire nell’impianto sportivo dei friuliani, spingendo la squadra alleanata da Silvio Baldini per tutti i 90 minuti di gioco.

A partire da sabato 7 maggio, si è dato il via alla vendita dei biglietti per Palermo-Triestina in prelazione agli abbonati della regular season. Fino a lunedì 9 maggio, sono stati staccati ben 2200 ticket: dalle ore 13.00 dello stesso giorno è partita, intanto, la vendita libera. Già alle ore 18.00 i biglietti venduti ammontavano a circa 10 mila per un totale di 12300 paganti rosanero.

E adesso si punta al record di stagione. Fino a questo momento, infatti, sono stati superati i 21 mila ticket venduti, andando oltre, di gran lunga, l’ultimo miglior risultato ottenuto per Palermo-Fidelis Andria con 11.402 presenti al “Barbera”. L’obiettivo è riempire lo stadio, con un entusiasmo che sembra aver rianimato la tifoseria palermitana che sogna fortemente il ritorno in Serie B dei rosanero. Il record assoluto di spettatori in Serie C si registra nell’ultima giornata della regular season, cioè Bari-Palermo: 25.872 i presenti al “San Nicola” per i festeggiamenti iniziati al triplice fischio per la promozione dei Galletti in serie cadetta.