Triestina-Palermo 0-2: al via la ripresa del match LIVE

La diretta testuale della sfida tra gli alabardati e i rosanero

Il Palermo scende in campo allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste per affrontare la Triestina nel primo turno nazionale dei playoff di Serie C. I rosanero di Silvio Baldini, testa di serie dopo la fase a gironi, affrontano il club del capoluogo friulano guidato da Cristian Bucchi nella prima delle due gare previste, con il match di ritorno in programma al “Barbera” giovedì 12 maggio alle 20.30.

Supportati da circa 1000 tifosi rosanero che hanno riempito il settore ospiti dello stadio, il tecnico toscano schiera i suoi undici con il modulo ideale ormai adottato dal suo arrivo nel capoluogo siciliano. Nel 4-2-3-1, Massolo va tra i pali e la linea di difesa è composta da Giron, Marconi, Lancini e Accardi; capitan De Rose è in mediana affiancato da Dall’Oglio, mentre bomber Brunori guida il reparto offensivo con alle sue spalle il tridente Floriano-Luperini-Valente.

PRIMO TEMPO

Primo pallone affidato ai rosanero che attaccano da destra verso sinistra, l’arbitro fischia e comincia il match. I minuti iniziali dell’incontro sono abbastanza frenetici, entrambe le compagini non sono precise e il tifo dello stadio si fa sentire da una curva all’altra. Al 13′ verticalizzazione pericolosa dei rosanero sull’asse De Rose-Brunori, il numero 9 dei siciliani però viene recuperato in corsa senza arrivare alla conclusione in porta. Due minuti dopo mister Bucchi è costretto a sostituire Negro per infortunio, al suo posto entra in campo Volta. Al 16′ Offredi effettua due parate decisive sulle conclusioni di Brunori e Luperini al seguito di un contropiede avviato da Dall’Oglio. Ritmi che si abbassano alla metà del primo tempo, con il Palermo che cerca di rendersi pericoloso con le ripartenze.

Al 32′ altro cambio obbligato per la Triestina, questa volta il capitano Lopez non riesce a proseguire il match e al suo posto entra Galazzi. Minuto 36, Floriano tira al volo dal limite dell’area di rigore e impensierisce il portiere alabardato che manda il pallone in corner. Valente al 40′ prova il tiro a giro ma la conclusione è debole e Offredi para. Bisogna aspettare un solo giro di lancette per il gol del Palermo! In contropiede, ancora, Valente dalla corsia di destra riesce a trovare Floriano che si inserisce in area di rigore dalla corsia opposta. Il numero 7 dei rosanero deve solo appoggiare in rete per il vantaggio dei rosanero. Poco dopo, il quarto uomo mostra con il tabellone luminoso che i minuti di recupero saranno quattro. Al 49′ il Palermo raddoppia! Ennesima sgasata di Valente sulla fascia di destra che serve in mezzo Bunori; il numero 9 dei rosanero si inserisce attaccando il primo palo, ma non colpisce la sfera che arriva sul piede mancino di Floriano che mette a segno la sua doppietta personale. Dopo il raddoppio dei rosanero l’arbitro fischia la fine dei primi 45 minuti.

SECONDO TEMPO

Prima dell’inizio della ripresa ci sono alcune sostituzioni. Mister Baldini manda in campo Damiani al posto dell’ammonito Dall’Oglio; i padroni di casa invece cambiano Trotta con Sarno. Il direttore di gara fischia, questa volta batte la Triestina, ricomincia il match. Al 52′ Rapisarda colpisce la traversa dopo una sovrapposizione perfetta.

IL TABELLINO

TRIESTINA: 1 Offredi, 5 Rapisarda, 6 Lopez (cap.; dal 32′ Galazzi), 9 Gomez, 15 Ligi, 18 Crimi, 20 Procaccio, 27 Calvano, 29 Trotta (dal 46′ Sarno), 34 Negro (dal 15′ Volta), 47 St Clair. A disposizione: 22 Martinez, 7 De Luca, 10 Sarno, 14 Volta, 23 Ala-Myllymaki, 24 Giorico, 25 Baldi, 28 Giorno, 30 Esposito, 31 Visentin, 33 Iacovoni, 52 Galazzi. Allenatore: Bucchi

PALERMO: 12 Massolo; 4 Accardi, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio (dal 46′ Damiani); 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 1 Pelagotti, 6 Crivello, 10 Silipo, 16 Somma, 19 Odjer, 21 Damiani, 23 Fella, 25 Buttaro, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Baldini.

Arbitro: Gualtieri (Asti). Assistenti: Valente (Roma 2) – Stringini (Avezzano). Quarto Ufficiale: Bordin (Bassano del Grappa).

MARCATORI: Floriano (41′, 49′).

NOTE: Ammoniti: Crimi, Gomez, Dall’Oglio, Marconi, De Rose.