Il Palermo lo rende ufficiale: niente rinnovo di contratto per Rinaudo

Il club rosanero ha deciso di non prolungare la scadenza dell'accordo

PALERMO – Il nuovo ciclo in casa Palermo comincia proprio dall’addio di Leandro Rinaudo. Il club rosanero, infatti, ha reso noto attraverso il proprio sito che la scadenza del contratto del direttore sportivo non verrà prolungata.

“Il Palermo FC comunica che non è stato rinnovato il contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, del Direttore Sportivo Leandro Rinaudo. A Rinaudo un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior ‘in bocca al lupo’ per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

La sua esperienza in rosanero termina dopo cinque anni: prima direttore tecnico, poi responsabile del settore giovanile. Dal 2022 ha svolto proprio il ruolo di direttore sportivo. La società di viale del Fante, inoltre, avrebbe anche pronto (o quasi) il sostituto: Morgan De Sanctis è in pole come nuovo ds.