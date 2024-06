Palermo-Rinaudo è addio, casting per il nuovo ds: in pole De Sanctis

Sta per iniziare una nuovo ciclo in casa rosanero

PALERMO – Leandro Rinaudo saluta il Palermo. Nella giornata di martedì 4 giugno, il direttore sportivo dei rosanero ha incontrato la società di viale del Fante, nelle figure di Giovanni Gardini e Riccardo Bigon.

L’amministratore delegato e direttore generale del Palermo insieme al consulente del CFG, hanno comunicato all’ex calciatore palermitano l’intenzione di non voler rinnovare il suo contratto (che scade il 30 giugno 2024). Dunque le strade tra il club rosanero e il dirigente palermitano si separano.

A Rinaudo non verrà prolungata la scadenza dell’accordo siglato con il club siciliano e il Palermo lo ha anche reso ufficiale. Per lui si possono aprire le porte di alcuni club di Serie B o di Serie C. La sua esperienza in rosanero termina dopo ben 5 anni: prima direttore tecnico e poi responsabile del settore giovanile, nelle ultime due stagioni ha svolto proprio il ruolo di direttore sportivo.

De Sanctis al posto di Rinaudo

Già da diversi giorni, comunque, il club di proprietà del City Football Group sta sondando diversi profili per sostituire Rinaudo. La figura ricercata deve rispettare i “canoni” dettati dalla società di viale del Fante e dalla holding emiratina. Inoltre, anche il nuovo ds dovrà proseguire la stretta collaborazione con Riccardo Bigon.

Per questo motivo, tra le possibili scelte emerse, quella che sembra essere per ora la più probabile ricade su Morgan De Sanctis. Battuta la concorrenza del Besiktas, che fino a poche ore fa sembrava aver chiuso la trattativa con l’ex dirigente della Salernitana.

Inotlre, De Sanctis avrebbe superato anche le preferenze per Matteo Tognozzi, che lo scorso ottobre ha lasciato la Juventus (prima scout per l’estero e poi Head of Scouting del club bianconero) e sembrava essere molto vicino ai rosanero.

La questione direttore sportivo è in continua evoluzione, entro la fine di questa settimana, però, la società di viale del Fante dovrebbe definire tutte le trattative (compresa quella dell’allenatore) ed eventualmente renderle ufficiali.