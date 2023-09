Palermo, un nuovo teatro alla Marinella: spettacoli e laboratori in una sala da 700 mq

L'inaugurazione il 30 settembre e sarà svelato il cartellone degli spettacoli

PALERMO – Teatro, musical, danza, canto, recitazione. Ancora, musica, con corsi di chitarra, batteria, pianoforte. E scenografia, sartoria teatrale, tecnica audio e luci.

La Marinella, quartiere periferico di Palermo che pulsa, non senza affanni e difficoltà socio-economiche, tra Tommaso Natale, Zen e Sferracavallo, si scopre cuore vivo delle arti sceniche, con l’inaugurazione, sabato 30 settembre alle 17, della nuova sede messa a disposizione da Ted Formazione professionale, in via Caduti sul lavoro 80, con una sala di 700 metri quadrati.

Il direttore artistico Salvo Tarantino, dell’associazione promotrice Compagnia teatrale dell’aurora, presenterà i progetti, aperti a tutti i bambini e ragazzi del quartiere e dei rioni circostanti e anche agli adulti, con il possibile inserimento in compagnia. Sarà inoltre svelato il cartellone di spettacoli 2023-2024 e tagliato il nastro del nascituro Laboratorio di musical.