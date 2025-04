Palermo, una rassegna cinematografica dedicata a Rosi Castellese

Wild Nights with Emily Dickinson

PALERMO – A Rosi Castellese, fondatrice nel 1999 di Lady Oscar Arcilesbica Palermo, prima associazione delle donne lesbiche di Palermo, e costruttrice di relazioni, ponti ed eventi culturali e politici (associazione Nzocché, Palermo Pride, Palermo Lesbicissima, Sicilia Queer Film Festival) è dedicata la rassegna al femminile al via il 16 aprile.

Non solo per tenerne vivo il ricordo ma anche nella speranza di apportare continuità al riconoscimento politico di ogni essere umano nella sua singolarità umana e nel sociale. La cine-rassegna è aperta a tutte le donne e gli uomini della città.

Si comincia mercoledì 16 aprile alle 18 in Biblioteca, via Lincoln 121 a Palermo, con Wild Nights with Emily Dickinson.