Palermo, UniCredit dona un pulmino per i disabili del centro Corradini

Il gruppo bancario sostiene il progetto 'Corradini in Giro'

PALERMO – Grazie ad UniCredit, il centro di accoglienza per disabili Corradini Onlus di Palermo ha il suo pulmino. La donazione del gruppo bancario ha permesso al centro, sprovvisto di un mezzo adeguato, di acquistare un pulmino da 9 posti attrezzato per le persone disabili.

UniCredit sostiene così il “Corradini in Giro”, un progetto che ha l’obiettivo di agevolare la mobilità delle persone affette da gravi disabilità permettendogli di spostarsi e di vivere nuove esperienze all’esterno del centro di accoglienza al fine di sviluppare una maggiore autonomia personale e sociale.

Il centro Corradini

Il centro Corradini è stato costituito nel 2001 e, dal 2017, opera in via Fratelli Allotta a Palermo in un bene confiscato alla mafia e assegnato dal Comune. L’associazione è divenuta punto di riferimento per molte famiglie di soggetti disabili bisognose di sostegno che vengono guidate in percorsi idonei alle necessità dei singoli soggetti e in totale gratuità.