Palermo, vetturino multato: circolava nonostante il divieto

È stato fermato a pochi passi da piazza San Domenico

PALERMO – Giornata di controlli da parte degli agenti della polizia municipale di Palermo. Gli agenti nella giornata di oggi hanno multato un vetturino che circolava, nonostante il divieto, per questo è stato multato.

“Nell’ambito dei controlli di routine relativamente all’ordinanza estiva a tutela del benessere dei cavalli – si legge nella nota diffusa dal comune di Palermo – la polizia municipale ha fermato oggi, in via Roma, all’altezza di piazza San Domenico, un vetturino che contravveniva al divieto di circolazione previsto dal provvedimento nelle ore più calde della giornata. Il concessionario è stato anche oggetto di verifica degli altri atti amministrativi per accertare che fosse in possesso di tutte le autorizzazioni. Ai controlli la documentazione è risultata in regola e si è provveduto a elevare il verbale per la trasgressione dell’ordinanza”. Lo dichiara l’assessore al Benessere animale Fabrizio ferrandelli, presente sul posto al momento del controllo.