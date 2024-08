Palermo violenta: rissa in un pub del centro, cronista picchiato e rapinato

Escalation di violenza in città

PALERMO- Ancora episodi di violenza a Palermo. Una rissa in un locale del centro e un giornalista picchiato e rapinato.

Rissa in via Dante

Una rissa è scoppiata al pub Krust di via Dante, a pochi passi dal teatro Politeama. E’ successo intorno alle due della scorsa notte. Cinque giovani si sono scagliati contro un gruppo di ragazzi. Sono volati sedie e tavolini. Qualcuno ha anche danneggiato le auto parcheggiate.

Alla fine i cinque sono fuggiti. Tre sono saliti su un’auto e due su uno scooter. Le indagini sono condotte dalla polizia. Uno dei dipendenti del locale è stato soccorso dai sanitari del 118. Sono stati necessari diversi punti di sutura alla testa. Sul posto sono arrivate anche le volanti.

A chiamare la polizia, che ora indaga sul caso, sono stati altri clienti ed alcuni residenti. Gli inquirenti avrebbero già sentito i titolari dei locali e anche alcuni avventori: potrebbero tornare utili le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza.

Giornalista picchiato e rapinato

Un giornalista è stato picchiato e rapinato in corso Tukory a Palermo. Il cronista è stato avvicinato da alcuni sconosciuti che lo hanno picchiato e gli hanno rubato l’auto. Le indagini sono condotte dalla polizia. Il giornalista è stato portato in ospedale per essere medicato.