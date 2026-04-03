Palestra Lupo: la maggioranza chiede le dimissioni della consigliera M5s

Documento dei capigruppo in Consiglio comunale. Dura replica di Bonaccorsi: "L'ipocrisia ha superato ogni limite"

CATANIA – Nuove tensioni politiche a Catania dopo lo sgombero dell’ex palestra di piazza Pietro Lupo, centro sociale antagonista alle spalle del Teatro Massimo. I capigruppo di maggioranza al Consiglio comunale hanno chiesto le dimissioni della consigliera della I Municipalità, Florinda Rosalia Panzarella, eletta nel Movimento 5 Stelle, per un contenuto social ritenuto offensivo nei confronti delle Forze dell’Ordine.

Sgombero palestra Lupo, scoppia il caso politico

Secondo i firmatari, il caso “non riguarda il legittimo confronto politico, ma il rispetto dovuto alle istituzioni e a chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini”. Nel documento si parla di immagini “gravemente offensive ed esplicitamente evocative della morte”.

Il post sulla Palestra Lupo oggetto di polemica

La richiesta di dimissioni

I capigruppo sottolineano che “chi rappresenta le istituzioni ha assunto un impegno preciso: esercitare le proprie funzioni con disciplina, onore e nel rispetto delle istituzioni” e ritengono che quanto accaduto “vada in direzione opposta e mini il rapporto di fiducia tra rappresentanti pubblici e forze dell’ordine”.

Da qui la richiesta di dimissioni, motivata dal fatto che la condotta della consigliera sarebbe “incompatibile con il ruolo istituzionale ricoperto” e “lesiva del principio di rispetto che deve guidare ogni funzione pubblica”.

La replica del M5S

Dura la risposta del consigliere M5S Graziano Bonaccorsi, che respinge le accuse e attacca la maggioranza. “Hanno dimenticato gli scandali di Palermo, quelli di Roma, e tutto ciò che è accaduto dentro l’amministrazione comunale in questi anni. Eppure sono venuti in aula a fare la morale a noi”, afferma.

Bonaccorsi incalza: “Gli stessi che a Roma contano un numero altissimo tra indagati, imputati e condannati oggi chiedono le dimissioni della consigliera arrivando perfino a chiedere quelle di Gianina Ciancio”. E conclude: “Siamo al paradosso. Il bue che dà del cornuto all’asino, il livello di ipocrisia ha superato ogni limite”.