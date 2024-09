Pallanuoto, l’Ortigia è fuori dalla Champions League

Contro il Sabadell termina 17-11

Finisce l’avventura dell’Ortigia in Champions League. I biancoverdi giocano una buona partita, reggendo per lunghi tratti il ritmo del Sabadell, sicuramente più avanti nella condizione fisica, ma poi sono costretti ad arrendersi all’allungo impresso dai padroni di casa tra terzo e quarto tempo.

Il club spagnolo vince l’incontro con il risultato di 17-11 e dunque spedisce i siciliani fuori dalla massima competizione internazionale di pallanuoto. L’Ortigia termina al terzo posto nel girone D e si trasferisce in Euro Cup (turno preliminare in programma a fine settembre).

La squadra guidata da coach Piccardo aveva iniziato con una debacle la sua avventura in Champions, perdendo di misura (14-13) contro il Sabac. Poi la vittoria che aveva ridato speranza ai bianconeri arrivata ai danni del Pays d’Aix con il punteggio di 15-12. Infine, dunque, la sconfitta decisiva contro il Sabadell.

A fine gara, coach Stefano Piccardo commenta la sconfitta e l’eliminazione dalla Champions, sottolineando anche gli aspetti positivi: “Per due tempi e mezzo oggi abbiamo giocato bene, poi loro sono stati superiori, anche fisicamente, e noi abbiamo patito il pressing, commettendo anche errori evitabili, dettati dalla stanchezza”.

“Il dato è che prendiamo troppi gol e dobbiamo lavorare tanto sulla fase difensiva – spiega l’allenatore -. Nella prima metà di gara abbiamo difeso bene, soprattutto a uomo in meno, poi nell’ultimo tempo e mezzo siamo calati sensibilmente, perché eravamo cotti. Ad ogni modo, oggi abbiamo fatto un passo in avanti, dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno. Sappiamo di dover lavorare tanto, perché non si cambia da un momento all’altro, si cambia solo attraverso il lavoro”.

“Se devo trarre un aspetto positivo da questa tre giorni, sicuramente c’è il fatto di aver capito su cosa dobbiamo lavorare per crescere, cioè la fase difensiva e quella verticale nell’attaccare, inoltre dobbiamo integrare i nuovi. Ma lo sapevamo già, non eravamo preparati per giocare questo torneo. Abbiamo iniziato la preparazione quando avevamo previsto prima di essere ripescati in Champions. Comunque, va bene così, sono sicuro che durante la stagione ci toglieremo delle soddisfazioni”, ha concluso Piccardo.