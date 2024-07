Paolo Borsellino, l’anniversario e il ricordo: i messaggi delle istituzioni

Le parole dei politici e degli esponenti della società civile

ROMA – “Oggi ricorre il 32esimo anniversario della strage di via D’Amelio, un giorno che ha segnato profondamente la nostra Nazione. Ricordiamo con rispetto e commozione il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Agostino Catalano e Claudio Traina, che hanno sacrificato la loro vita nella lotta contro la mafia”.

Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, ricordando che “il loro coraggio e il loro impegno per la giustizia e la legalità rimangono un faro di speranza e determinazione per tutti noi.

“È nostro dovere onorare la loro memoria continuando a combattere ogni forma di criminalità e difendere i valori di giustizia e libertà per i quali hanno dato la vita – aggiunge la presidente del Consiglio -. Il Governo italiano è fortemente impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata. Per noi – aggiunge la presidente del Consiglio – la lotta alla mafia è una priorità assoluta, e non smetteremo mai di combattere per una società libera dalla paura e dall’oppressione mafiosa. La loro eredità ci spinge a rinnovare il nostro impegno nella costruzione di una società più giusta e sicura. L’Italia non dimentica”.

Tamajo: “Onoriamo il suo sacrificio”

“Oggi, 19 luglio, ricorre l’anniversario della strage di via D’Amelio – dice l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo -, una data impressa indelebilmente nella memoria di tutti noi. In quel tragico giorno del 1992, il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta persero la vita in un vile attentato criminale e mafioso. Un colpo al cuore dello Stato e a tutti coloro che credono nella giustizia e nella legalità”.

“Come assessore alle Attività Produttive e, soprattutto, come cittadino siciliano, sento il dovere di ricordare e onorare il sacrificio di Paolo Borsellino. Egli rappresenta un faro di integrità e coraggio, un esempio di dedizione incrollabile nella lotta contro la mafia. Il suo impegno – conclude – e la sua determinazione a difendere la giustizia sono una fonte d’ispirazione per tutti noi”.

Alberghina (Mpa): “Mantenere viva la memoria”

“Ricordare oggi, a distanza di 32 anni, l’anniversario della strage di via D’Amelio – dice Pina Alberghina, coordinatrice catanese del Mpa – e mantenere viva la memoria del giudice Paolo Borsellino ucciso dalla mafia appena 57 gg. dopo l’attentato di Capaci, significa non solo onorare la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per un ideale di giustizia e legalità ma anche e soprattutto riaffermare la volontà di combattere questa piaga sociale con tutti gli strumenti possibili”.

“La politica ei suoi rappresentanti, di ogni livello – aggiunge la Alberghina – hanno per primi il dovere di agire come modelli di integrità e trasparenza, continuando a svolgere un ruolo guida nella lotta alla mafia e nella promozione di una cultura alla legalità che coinvolga tutti i cittadini, soprattutto in un momento in cui la globalizzazione ed i nuovi strumenti tecnologici richiedono un impegno maggiore e sempre più efficace nella lotta alla criminalità organizzata”.

