Borsellino, l’omaggio dello Stato alla caserma Lungaro VIDEO

Piantedosi depone una corona d'alloro

PALERMO – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia di Stato Vittorio Pisani hanno deposto, all’intento dell’Ufficio scorte della caserma Lungaro di Palermo, una corona d’alloro in occasione del 32esimo anniversario della strage di via D’Amelio, dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino insieme agli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della polizia di Stato a cadere in servizio) Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Chi c’era alla Lungaro

Alla Lungaro sono presenti anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, la presidente della commissione nazionale Antimafia, Chiara Colosimo, e il vice presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Nuccio Di Paola.

Subito dopo è stata scoperta la targa della rinnovata cappella della caserma intitolata a San Michele Arcangelo dove è in corso la messa. Al termine si terrà, presso l’Aula Corona la proiezione del docufilm: I ragazzi delle Scorte “Ricordo tutto”, dedicato al poliziotto Claudio Traina.