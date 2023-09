Papà dimentica la figlia di 10 mesi in auto: morta bimba

Gli investigatori ipotizzano che la piccola stesse dormendo quando l'uomo è sceso dalla vettura

Tragedia in Portogallo. Una bambina di 10 mesi è morta dopo essere stata lasciata in macchina per diverse ore da suo padre nel parcheggio di un campus universitario nella periferia di Lisbona.

L’uomo, scrivono i media locali, sarebbe docente e capo dipartimento del Nova School of Science and Technology, una facoltà dell’Università NOVA che si trova presso il Campus Caparica a Almada.

Erano circa le 8 del mattina e avrebbe dovuto accompagnare la figlioletta all’asilo nido prima di andare al lavoro. L’allarme è stato diramato intorno alle 15.30, ma ormai era troppo tardi per salvare la piccola.

È stato lui stesso a chiamare i servizi di emergenza dopo aver realizzato cosa era accaduto e aver scoperto la piccola priva di sensi all’interno dell’auto.

L’ipotesi degli investigatori è che la bimba stesse dormendo quando è stata lasciata in macchina e suo padre si fosse dimenticato della sua presenza. I risultati dell’autopsia devono ancora essere rilasciati, ma non è chiaro se saranno resi pubblici.

Ai genitori della ragazza, inclusa la madre che, secondo quanto riferito, è arrivata sulla scena nello stesso momento in cui sono giunti i soccorritori, è stato offerto supporto psicologico.