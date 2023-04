Parma-Palermo 1-1, pareggio di Soleri – LIVE

Tutte le azioni salienti della gara valida per la trentunesima giornata di Serie B

4' DI LETTURA

PALERMO – Al “Tardini” in piena emergenza per rimanere in zona play-off. E’ un vero e proprio scontro diretto il match tra Parma e Palermo, gara valida per la trentunesima giornata di Serie B.

La compagine rosanero, proveniente dal successo interno contro il Modena che ha posto fine al ciclo di pareggi consecutivi, si presenta con una formazione inedita e rimaneggiata dai tanti forfait per infortunio. La squadra di Pecchia, ad un solo punto di distacco dai rosa, cerca riscatto dopo la sconfitta per mano del Como e punta a fare il suo ingresso nella zona riservata agli spareggi promozione.

Nel 3-5-2 del tecnico di Bagnolo Mella, davanti al recuperato Pigliacelli, spazio al terzetto difensivo composto da Buttaro, Mateju dirottato centrale e il danese Graves. A centrocampo, vista l’assenza di Verre, in campo Saric, Gomes e Verre con Valente ed Aurelio ad agire sulle corsie mentre in avanti spazio al tandem Soleri-Tutino, solo panchina per il bomber e capitano Brunori.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio previsto per le ore 14:00. Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. I padroni di casa giocano in maglia biancoscudata e pantaloncini blu, maglia rosa e pantaloncini bianchi invece per la compagine di Corini. Primo pallone del match affidato al Parma. L’arbitro fischia l’inizio del match: comincia la sfida tra Parma e Palermo. Al 3′ Benedyczak, su corner battuto da Ansaldi, impatta di testa all’interno dell’area di rigore dei rosa ma il pallone finisce alto sopra la traversa. Dopo un quarto d’ora di gioco è il Parma a provare a fare la partita, sfruttando un pressing alto molto intenso e la classe di Franco Vazquez contro un Palermo che tiene difensivamente ma fatica a ripartire in maniera ragionata e pericolosa. Compagine rosanero in netta crescita in questa fase centrale di prima frazione, più propositivi in avanti con un baricentro più alto ma il match è bloccato, latitano le emozioni al “Tardini”. Al 28′ primo cartellino giallo del match per Gomes, ammonito per gioco pericoloso su Vazquez. Al 32′ Parma in vantaggio: cross in area di Zanimacchia, Benedyczak anticipa tutti e in girata batte Pigliacelli per il gol che apre le marcature in favore dei padroni di casa. Al 41′ pareggio Palermo! 1-1! Azione in solitaria di Soleri che riceve un vero e proprio regalo da Valenti e si avvia verso l’area del Parma, Buffon respinge il tentativo di servizio in area proprio di Soleri ma lo stesso attaccante, con la porta sguarnita, ribadisce in rete per il gol che ristabilisce la parità. Intanto proprio Valenti al 43′ è costretto ad uscire dal campo per infortunio, al suo posto dentro Osorio. In pieno recupero prova a reagire il Parma con Vazquez che controlla in area e scarica al limite su Estevez, il centrocampista ducale calcia ma non trova la porta. Dopo tre minuti di recupero l’arbitro fischia la fine del primo tempo: 1-1 al “Tardini” fra Parma e Palermo.

SECONDO TEMPO

Le squadre rientrano in campo per dare inizio alla ripresa, secondo cambio tra le fila del Parma con Coulibaly che prende il posto di Ansaldi. L’arbitro fischia, inizia il secondo tempo di Parma-Palermo. Al 47′ contropiede per i rosanero con Saric che trova campo e si avvia verso l’area dei padroni di casa, il bosniaco non trova nessuno da servire e tenta la conclusione dalla distanza che finisce fuori. Al 53′ primo cartellino giallo anche per il Parma, ammonito Bernabè per gioco pericoloso su Saric. Secondo tempo iniziato sulla falsariga della prima parte di prima frazione, con il Parma padrone del possesso palla senza però trovare varchi davanti ad un’ordinata difesa del Palermo, schiacciato in difesa per contenere le avanzate dei padroni di casa e pronto a ripartire in contropiede. Terzo cambio per il Parma, al minuto 62 esce dal campo Benedyczak per lasciare spazio a Inglese. Al 65′ prima sostituzione anche tra le fila del Palermo: fuori Tutino, dentro Brunori.

Articolo in aggiornamento.

IL TABELLINO

PARMA: 1 Buffon (cap.), 7 Benedyczak (dal 62′ Inglese), 8 Estevez, 10 Vazquez, 14 Ansaldi (dal 45′ s.t. Coulibaly), 15 Delprato, 16 Bernabè, 17 Zanimacchia, 24 Juric, 25 Cobbaut, 30 Valenti (dal 43′ Osorio). A disposizione: 22 Chichizola, 40 Corvi, 3 Osorio, 4 Balogh, 13 Bonny, 19 Sohm, 20 Hainaut, 23 Camara, 26 Coulibaly, 28 Mihaila, 45 Inglese, 98 Man. Allenatore: Pecchia.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 2 Graves, 5 Gomes, 7 Tutino (dal 65′ Brunori), 8 Segre, 25 Buttaro, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente (cap.), 31 Aurelio, 37 Mateju. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 4 Orihuela, 9 Brunori, 11 Masciangelo, 19 Vido, 21 Damiani, 42 Lo Coco, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

Arbitro: Massimi (Termoli). Assistenti: Del Giovane (Albano Laziale) – Di Monte (Chieti). Quarto Ufficiale: De Angeli (Milano). VAR: Mazzoleni (Bergamo). AVAR: Bresmes (Bergamo).

MARCATORI: 32′ Benedyczak (PAR), 41′ Soleri (PAL).

NOTE: Ammoniti: Gomes, Bernabè.