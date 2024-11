Partinico, incendiata l’auto di un ragazzo: “Il rogo è doloso”

Trovate tracce di liquido infiammabile

PALERMO – Un’auto è stata incendiata nella notte a Partinico, nel Palermitano. Il rogo è divampato in piazza San Gregorio Magno, dove i residenti sono stati svegliati dal fumo e dal forte odore di bruciato e hanno lanciato l’allarme. Nel giro di pochi minuti una Fiat Panda che era stata parcheggiata poco prima, è stata avvolta dalle fiamme: si tratta dell’auto di un ventottenne che abita nella cittadina.

Trovate tracce di liquido infiammabile

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio, che sarebbe di origine dolosa. Sono infatti state trovate tracce di liquido infiammabile. In piazza San Gregorio Magno anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Sono già state acquisite le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciare chi è entrato in azione.

Altri tre casi nella stessa zona

Pochi mesi fa altri tre casi a Partinico. In via Gallo è infatti stata data alle fiamme l’auto di una donna, una Volkswagen T-Roc, andata completamente distrutta. Un altro incendio si è verificato in via tenente Salvatore Ala, ad andare a fuoco un’Alfa Romeo 159 di proprietà di un 44enne. Il terzo incendio in via Bologna: i carabinieri sono arrivati sul posto perché il proprietario del veicolo aveva poco prima aggredito i vigili del fuoco intervenuti per domare il rogo.