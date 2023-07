La vittima è finita in ospedale dopo essere stata colpita alle spalle da un pugno e poi da calci

PARTINICO (PALERMO) – Un ambulante ha preso a calci e pugni un operatore ecologico a Partinico, in provincia di Palermo, perché si era permesso di ammonire gli esercenti a non continuare a gettare rifiuti per strada. Sono intervenuti la polizia e i vigili urbani.

La vittima è finita in ospedale, dopo essere stata colpita alle spalle prima da un pugno e poi da calci.