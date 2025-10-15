Partito democratico, sabato a Catania la Festa dell’Unità

Un'intera giornata di confronto

CATANA – I circoli del Partito Democratico Officina Democratica e Catania Centro organizzano la “Festa dell’Unità”, in programma sabato prossimo, a partire dalle ore 10, presso Scenario Pubblico, in Via Teatro Massimo 16, nel capoluogo etneo.

Un’intera giornata di confronto aperto, dibattiti e approfondimenti dedicati alla città. Uno spazio sarà, inoltre, dedicato ai grandi temi internazionali: riflettori sulla pace, diritti e impegno civile, con il deputato Arturo Scotto, che si è imbarcato sulla Flottilla.