Il conducente della vettura si sarebbe allontanato senza prestare soccorso

PATERNÒ (CATANIA) – Un 13enne è rimasto ferito, questa sera, a seguito di un incidente stradale che si è verificato nella parte alta di via Vittorio Emanuele, nei pressi del passaggio a livello, a Paternò.

La dinamica

Il ragazzino era a bordo di uno scooter elettrico e si è scontrato con un’auto che secondo alcune testimonianza si sarebbe allontanata senza prestare soccorso. Un fatto che, però, deve essere ancora accertato. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha provveduto a trasportare il 13enne al Pronto Soccorso per le medicazioni del caso.

Per fortuna indossava il casco. Un fatto che ha certamente evitato il peggio. A recarsi sul posto per i rilievi, i Carabinieri della locale Compagnia. I militari dell’Arma si stanno avvalendo di testimonianze e della visione di immagini di video-sorveglianza della zona per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti.