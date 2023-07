Ha ricevuto la grazia dal presidente egiziano Al-Sisi.

Patrick Zaki rifiuta il volo di Stato messo a disposizione dal governo e non intende incontrare le autorità. Tornerà in Italia con un volo di linea di una compagnia egiziana.

“Stai tranquilla Bologna, arrivo tra un paio di giorni’, ha scritto su Twitter dopo aver appreso che i documenti ufficiali per revocare il divieto di viaggio saranno pronti non prima di domenica mattina. “Decidere di viaggiare su un volo di linea non è un gesto di opposizione politica, ma un gesto di indipendenza’, afferma il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury.

Zaki ha ricevuto la grazia dal presidente egiziano Al-Sisi. I giudici del tribunale di Mansura lo avevano condannato a tre anni di carcere per “diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese”.