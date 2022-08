E' successo all'altezza di Partinico

1' DI LETTURA

“Sull’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione Mazara, per la presenza di un veicolo in fiamme al chilometro 38,900, all’altezza di Partinico, nel Palermitano. Sul posto è presente il personale per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile”. A comunicarlo con una nota è l’Anas.

AGGIORNAMENTO 13.20

Il traffico è stato sbloccato, ma permangono dei rallentamenti.