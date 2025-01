I bonacciniani: "Barbagallo già commissariato?"

PALERMO – Nel Pd siciliano che resta balcanizzato tra correnti in lotta, arriva un nuovo rinvio dei lavori dell’assemblea regionale. Questa volta ci mette lo zampino il maltempo, che impedisce all’aereo sul quale viaggiava il responsabile organizzativo nazionale Igor Taruffi di atterrare a Palermo.

Assemblea del Pd rinviata

Il segretario regionale Anthony Barbagallo dà la notizia dopo circa un’ora di ritardo nell’avvio dei lavori: “In questo momento non riesco a rintracciare Taruffi. L’intesa raggiunta all’ultima assemblea prevedeva la sua presenza per il prosieguo dell’assemblea”. Da qui l’annuncio da parte del segretario del secondo rinvio, dopo quello di sabato scorso. A breve si conoscerà la nuova data.

La stoccata dei bonacciniani a Barbagallo

E se fuori dall’Astoria Palace Hotel, luogo prescelto per l’assemblea che dovrà eleggere un nuovo presidente e affrontare il nodo del regolamento congressuale, il maltempo imperversa, dentro il clima non volge certo al sereno. L’inconveniente di Taruffi viene commentato non senza malizia da alcune voci provenienti dalla corrente Bonaccini, avversaria di Barbagallo: “Se manca l’inviato da Roma e salta l’assemblea, evidentemente il segretario è già stato commissariato”. Parole che la dicono lunga sulle distanze ancora esistenti tra il fronte di chi preme per le primarie e chi, come il segretario, vorrebbe coinvolgere soltanto gli iscritti al congresso di primavera. I contatti tra le fazioni sono andati avanti fino ad oggi ma si sono conclusi con un nulla di fatto.

Barbagallo: “Il confronto prosegue”

Il diretto interessato, giungendo all’Astoria Palace, ha mostrato serenità: “Credo che stiamo facendo un lavoro di confronto e di dibattito, che non abbiamo esaurito in un solo tempo – le parole di Barbagallo -. Continuiamo dopo le segreterie allargate, le direzioni e speriamo che sia la volta buona per trovare un percorso che riporti il partito al centro dell’azione politica”.